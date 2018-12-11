Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Y.M.S'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğu bilgisini aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.