Kilis'te hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ELBEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alahan köyünde Ü.U'nun tarlasındaki elektrik trafosu ve Ö.Ö'nün sulama motorunun çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Plaka Tanıma Sistemleri'nden şüpheli M.K'ye ait aracın geçtiği ve içerisinde M.Ç. ve M.A'nın da olduğu tespit edildi. Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı.

M.Ç'nin adresindeki aramada, 60 kilogram bakır bobin, 43 kilogram bakır tel, 3 çuval elektrik bobin sarma kağıdı, 3 bakır elektrik bobin, 1 trafo anahtar kutusu, 5 elektrik sigortası, 1 demir testere, 1 su pompası parçası, 1 kerpeten, 1 pense, 1 levye, 3 tornavida ile farklı ebatlarda 23 anahtar takımı ele geçirildi. Üst aramasında ise 1 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve M.Ç. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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