Kilis'te gümrük kaçağı 315 paket sigara ele geçirildi
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Kilis'te gümrük kaçağı 315 paket sigara ele geçirildi

08.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:06
Kilis'te gümrük kaçağı 315 paket sigara ele geçirildi

Kilis'te bir araçta, gümrük kaçağı 315 paket sigara, 4 şişe viski ve 15 paket çay ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta, gümrük kaçağı 315 paket sigara, 4 şişe viski ve 15 paket çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 315 paket sigara, 4 şişe viski, 15 paket çay, 50 paket puro ve 60 paket ısıtılmış tütün elektronik sigara kartuşu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.A, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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