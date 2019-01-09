Kilis'te bir günde 4 mevsim yaşandı

KİLİS - Kilis'te, bir günde, dört mevsim birden yaşanırken, gece yağmur, sabaha karşı kar yağışından sonra güneş açtı.

Kilis'te kuraklık ile boğuşan Kilis'te, etkili olan yağmur nedeniyle kuraklık atlatılırken, önceki yıllara oranla yağış oranı 3 kata çıktı. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kentin yüksek noktaları ile Musabeyli ilçesine kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren de güneşin etkili olduğu Kilis'te, adeti bir günde 4 mevsimi birden yaşadı.

Kaynak: İHA