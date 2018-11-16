Kilis Mutfağı Dünyaya Açılıyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Türk Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliğinde Kilis Mutfağı uluslararası platformlarda tanıtılacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde Kilis'te "Türk Aşçı Milli Takımı Gastronomi Şehri Kilis'te" etkinliği gerçekleştirildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Türk Aşçı Milli Takımı aşçıları, aşçılık bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kilis'in zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak yeni dönemde Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programımızı ilan edeceğiz. Program ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi'nin gastronomi alanında var olan potansiyelini değerlendirerek bölgede gastronomi turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bölgemizde birçok etkinlik yaptık, birçok fuara katılım sağladık. Kilis, yemek çeşidi ve kültürü olarak zengin bir şehrimiz. Biz burada Kilis mutfağını uluslararası platformlarda nasıl daha iyi tanıtabilirizi konuştuk. Türk Aşçı Milli Takımımız da bu konuda bize destek vereceklerini ilettiler. Uluslararası fuarlarda Kilis mutfağından yemeklerini menüye ekleyeceklerini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Özrek de Kilis mutfağının dünyada tanıtımı yapılması noktasında her türlü desteği vereceklerini söyledi. Özrek, "Bizi burada ağırlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz'a federasyonumuz adına teşekkür ediyorum. Kilis mutfağı zengin bir geçmişe sahip. Bize düşen de bu zengin kültürü uluslararası platformlara taşımak. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada Kilis mutfağını tanıtmak için her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Program sonunda milli şefler ve Kilisli ustalar, Kilis'in kendine özgü yemekleri ve tatlıları ile ilgili workshop düzenledi. - KİLİS