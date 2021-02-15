Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "YÖK Anadolu Projesi" protokolü imzalandı
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "YÖK Anadolu Projesi" protokolü imzalandı

15.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:43
Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleşen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleşen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve akademisyenler katıldı.

Rektör Karacoşkun, törende yaptığı konuşmada, Kilis'in birçok kadim medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karacoşkun, 14 yıllık genç bir üniversite olduklarını belirterek, 3 ayrı kampüste, 8 fakülte, 2 yüksek okul, 4 meslek yüksek okulu, 14 araştırma merkezi ile kentin niteliğine nitelik kattıklarını ifade etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin seçkin üniversiteler arasına girebilmesi için gayret ettiklerini aktaran Karacoşkun, "Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Pek çok üniversitemiz 40-50 yılda ancak bir yere gelebildiler. İstanbul Üniversitesi istisna bir üniversitedir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih etmesiyle tohumları atılmış bir üniversitedir." dedi.

İstanbul üniversitesi ile akademik ve kültürel paylaşımlar yapacaklarına dikkati çeken Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Karacoşkun, bu projenin hem öğrencilerin eğitim süreçlerine hem hocaların akademik çalışmalarına katma değer katacağını sözlerine ekledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Kilis'te bulunmaktan heyecan duyduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde gerçekleşen projenin ümit vaat ettiğini belirtti.

YÖK Anadolu Projesi ile genç ve kıdemli üniversitelerin karşılıklı iş birliği içerisinde olacaklarının altını çizen Ak, "Biz de Kilis 7 Aralık, Şırnak ve Bingöl üniversiteleri ile eşleşmiş durumdayız. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İlahiyat ve Arap Dili ve Edebiyatı programlarında daha yakın iş birliği içerisinde olacağız. Ama projenin özünde de sadece istenilen programlarda iş birliği sürmek değil tüm imkanların karşılıklı olarak paylaşılması var." diye konuştu.

Rektör Ak, projeye başından beri destek verdiklerini vurgulayarak, "Kalite değerlendirilmesinden defalarca geçmiş, dolayısıyla uluslararası anlamda önde olan 154 ülkeden 8 bin 800 uluslararası öğrencinin olduğu bir üniversiteyi temsil ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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