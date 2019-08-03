Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla selamlaşması ve sohbet etmesi

Kılıçdaroğlu'nun şehit adına yapılan hayrattan su içmesi

Kılıçdaroğlu'nun mısır yemesi ve vatandaşlarla sohbet etmesi ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 Ağustos 2016'da Artvin Şavşat karayolunda konvoyuna yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına, saldırı yerinde yapılan çeşmeden su içti. Kılıçdaroğlu daha sonra bölgede mısır satan bir tezgahtan mısır alarak vatandaşlarla sohbet etti. -2-

Kaynak: AA