Kılıçdaroğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajını eşiyle birlikte paylaştı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle ilgili "Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eşi Selvi Kılıçdoroğlu ile birlikte video mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, video mesaj paylaşımında kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, "Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz, gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte, kadın-erkek mücadele ederek, hak mücadelesi, adalet mücadelesi vererek, birlikte yapacağız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun, onları yürekten kutluyoruz" dedi.

'HERKESİN EL ELE VERMESİ LAZIM'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise mesajında şiddete karşı herkesin el ele vermesi gerektiğini belirterek, "Yarın Emekçi Kadınlar Günü'nü hep beraber kutlayacağız, herkes bir şeyler söyleyecek. Fakat bu kadar kadına şiddetin olduğu bir dönemde onu da pek gönül rahatlığı ile kutlayamayacağız. Burada herkesin ele ele vermesi lazım. Bunun için çalışan insanlar var, kadın-erkek. Elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi de bir sözleşme var. Sanki bu sözleşmeden zaman zaman geri adım atıyormuşuz gibi algı oluşuyor. Üzülüyoruz, kahroluyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı