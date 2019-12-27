Kıbrıs'ta otelde yangın: 1 ölü

27.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turistik kenti Girne'de bir otelde çıkan yangında İngiliz turist hayatını kaybetti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Lapta kasabası oteller bölgesinde bulunan LA Otel'de çıkan yangında bir İngiliz turist hayatını kaybetti. Otelde çıkan yangına polis, itfaiye ve Güvenlik Kuvvetleri'ne bağlı askeri itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 10 kişi yaralanırken, 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes hayatını kaybetti. Yangında 11 oda yanarken otelde kalan çoğunluğu Polonyalı, İngiliz ve Türk olan otel müşterileri güvenlik önlemleri nedeniyle başka otellere yerleştirildi.



Başbakan Ersin Tatar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Başbakan Tatar bu tür olayların dünyanın her yerinde olabileceğine vurgu yaparak, bundan sonrası ile ilgili tedbir almanın önemli olduğunu ifade etti. Yangının çıkış sebebi olarak eşler arasında tartışma yaşandığı yönünde iddialar olduğunu belirten Tatar, emin olmadan daha fazla konuşmanın doğru olmayacağını söyledi. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tatar, söndürme çalışmalarına katılan ve erken zamanda müdahalede bulunan herkese teşekkür etti. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise kötü bir yıl geçirdiklerini ve geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen cephanelik patlamasından sonra bu yangının da bölgesel açıdan üzüntüye neden olduğunu ifade etti. Aynı otelin yan odasında kalan Mustafa Özkan olayla ilgili yan odalarında bir İngiliz çiftin kavga ettiğini, güvenlik görevlisinin odaya girmeye çalıştığını ancak eşlerden birinin kavgaya devam ederken yangın çıkardığını öğrendiklerini ifade etti.



Yangın sonrası otel kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - GİRNE

Kaynak: İHA