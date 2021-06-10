KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
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KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli albay M. Şükrü Tandoğan için 9 profesyonel bisikletçi, İstanbul Pendik'ten pedal çevirmeye başladı.

KKTC'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli albay M. Şükrü Tandoğan için 9 profesyonel bisikletçi, İstanbul Pendik'ten pedal çevirmeye başladı. 7 gün boyunca 861 kilometre yol gidecek olan bisikletçilerin turu, Tandoğan'ın Ordu'daki mezarı başında son bulacak.

Geçtiğimiz yıl 15 Kasım günü, 37'nci kuruluş yıldönümü için gittiği Kıbrıs'ta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği eski başkanı, Kıbrıs Gazisi emekli albay M. Şükrü Tandoğan'ın anısına, 9 profesyonel bisikletçi, İstanbul'dan Ordu'ya pedal çevirecek. Grup, bugün, Pendik'ten İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve çok sayıda gazi tarafından uğurlanarak, yola çıktı. En yaşlısı 78 yaşında olan profesyonel bisikletçilerin katıldığı tur, 7 gün sürecek. 861 kilometrelik tur, Ordu'nun Perşembe ilçesi Çandır Köyü'nde Tandoğan'ın kabrinde düzenlenecek anma töreni ile sona erecek.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk, 'Pandemiden dolayı bir cenaze merasimi yapamamıştık. Bunun üzerine daha önce komutanımızla birlikte çalışan Ali Güngör arkadaşımız bisikletçi arkadaşlarını organize etti, biz de buna dernek olarak destek verdik. Şuanda bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kısmet olursa 7 gün sürecek, en son 16 Haziran'da Perşembe ilçesinde sona erecek. 17 Haziran'da ise kısmet olursa Çandır Köyü'nde mezarı başında ona yakışır bir tören düzenlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

Şükrü Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan, "Babam maalesef 7 Aralık günü geçirdiği kaza sonucu kaybettik. Kıbrıs'ın kuruluşunun 37'nci yıldönümünde, Kıbrıs'ta daha önce savaşarak gazi olduğu topraklarda, aslında bir nevi tekrar aynı yerde şehit oldu diye algılıyoruz. Kovid salgını nedeniyle bir tören yapamamıştık. Yine kendinin askeri olan Ali Güngör ve Muharip Gaziler Derneği tarafından bu anma organizasyonu düzenlendi. Bisiklet turu olarak gerçekleşecek. Bu programa katkıda bulunanlara müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
KIBRIS'TA HAYATINI KAYBEDEN KOMUTAN İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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