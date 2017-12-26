Kestane Çorbası ve Cevizli Ekmek | Profilo ile Pişiriyoruz | İki Anne Bir Mutfak

"Kestane Çorbası ve Cevizli Ekmek" videomuzda sizlere evlerimizde kestane kebap olarak yemek dışında, besleyici kestaneyi nasıl tüketelim için çok lezzetli bir alternatif. Yanında harika bir tam buğday ekmek, cevizli ve kekikli. Hadi Mutfağa! KESTANE ÇORBASI İÇİN Malzemeler: ½ kg kestane, ¼ karnabahar, 1 orta boy soğan, 1 çay bardağı süt, 4 su bardağı tavuk/ sebze suyu, 1 defne yaprağı, tuz & karabiber Nasıl Yapılır? İnce doğranmış soğan ve küçük çiçeklerine ayrılmış karnabaharı hafif suda soteliyorum. Soyulmuş kestaneleri, defne yaprağını katıp içme suyu ekleyip 30 dakika pişiriyorum. Tavuk suyu, süt ve baharatları ekleyip 10 dakika daha pişirip blenderden geçiriyorum. Afiyet olsun ?