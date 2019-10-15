Keşap Belediyesinden ikametgah uyarısı

15.10.2019 13:20

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, kentte yaşayanlara ikametgah uyarısında bulundu.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelere nüfuslarına göre İller Bankasından kaynak aktarıldığını belirtti.

İlçede ikamet etmesine rağmen ikametgahları başka yerde olanların, adreslerini Keşap'a aldırmalarını isteyen Emür, şunları kaydetti:

"Bu, belediyemizin İller Bankasından alacak olduğu payın artması demek. Hizmet kalitemizin de artması anlamına gelmektedir. İlçede ikamet eden bir kısım nüfus, resmiyette ikametgah olarak köyde bulunuyor. Köylerinde muhtarlık seçimleri için adres taşıyan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için adreslerini Keşap'a almaları gerekmektedir."

Kaynak: AA