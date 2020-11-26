Kerkük'te yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
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Kerkük'te yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

26.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:06
Kerkük'te yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin kent merkezinde bir depoya düzenlediği baskında 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Baskının düzenlendiği gıda deposunda 4 kişinin de gözaltına alındığını aktaran Kemal, yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini ifade etti.

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Kemal, uyuşturucu maddeyi Kerkük ve başka kentlerde piyasaya sürme hazırlığı olduğu bilgisini verdi.

Kerkük'te ilk kez bu miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çeken Kemal, resmi işlemlerin ardından gözaltına alınan 4 kişinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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