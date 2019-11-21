Kepez'den üniversite hayaline destek

21.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:22

Kepez Belediyesi, hazırlık kursundan sonra ücretsiz deneme sınavlarıyla da gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirmelerine destek veriyor.



Kepez Belediyesi, gençlerin hayal ettiği üniversiteyi kazanabilmeleri için var gücüyle çalışıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün isteği doğrultusunda belediye bünyesinde üniversite hazırlık kursları açılmıştı. Teomanlaşa ve Esentepe mahallelerinde açılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS)hazırlık kursları sayesinde onlarca genç, üniversite hayalini gerçekleştirmişti. Kurs merkezlerinde, bu yıl da üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilere, deneme sınavı desteği de veriliyor.



Ücretsiz 16 deneme sınavı



Kepez Belediyesi, üniversite giriş sınavına girecek tüm öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Deneme sınavının ilki, Kasım ayının ilk haftasında 550 öğrencinin katılımı gerçekleştirildi. Temel yeterlilik testi (TYT) ve alan yeterlilik testi (ALT)nden oluşan sınavlar, belediyenin üniversiteyi hazırlık kursundaki görevli öğretmenlerin gözetiminde yapılıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan deneme sınavlarının tarihleri ise belediyenin billboardlarından, sosyal medya hesaplarından ve okulların ilan panolarından duyurulacak. Denene sınavları, belediyenin Teomanpaşa ve Esentepe mahallerindeki kurs merkezlerinde yapılıyor.



"Çocuklarımızın hayalleri için çalışıyoruz"



Çocuklara, gençlere ve eğitime çok önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, "Toplumu, yarına taşıyacak olan gençler ve çocuklardır. Bu nedenle gençlere yönelik çalışmalara çok önemsiyoruz. Gençlerimizin, üniversiteyi kazanma hayallerine destek olmak amacıyla YKS hazırlık kurslarını açmıştık. Geçtiğimiz yıl kurslarımıza katılan 120 öğrencimiz, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Bu başarı bizi hem mutlu etti hem eğitime, gençlere yönelik yapacağımız çalışmalar için motive etti. Kurs merkezlerimizin sayısını artırmaya çalışırken, ücretsiz deneme sınavlarıyla da üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize destek oluyoruz. Bu çalışmamızda emeği olan idarecilerimizi, çalışanlarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın hayal ettikleri geleceğe kavuşabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA