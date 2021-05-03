Kenyalılardan ülkedeki Dadaab ve Kakuma kamplarının kapatılması kararına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kenyalılardan ülkedeki Dadaab ve Kakuma kamplarının kapatılması kararına destek

Kenyalılardan ülkedeki Dadaab ve Kakuma kamplarının kapatılması kararına destek
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Ülkelerinde bulunan, dünyanın en büyük mülteci kamplarından Dadaab ve Kakuma'nın, Haziran 2022'de kapatılması kararına, bir grup Kenyalı destek verdi.

Ülkelerinde bulunan, dünyanın en büyük mülteci kamplarından Dadaab ve Kakuma'nın, Haziran 2022'de kapatılması kararına, bir grup Kenyalı destek verdi.

Grup adına konuşan Hayvancılık Pazarlama Konseyi Başkanı Dubat Amey, Somali'deki krizin Kenya'yı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Amey, "Somali sınırında yaşayan Kenyalılar olarak mültecilere ev sahipliği yapmanın acısını biliyoruz ve hükümetin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Somali'deki siyasi krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydeden Amey, yönetimdeki zaafın Somali'deki krizi derinleştirdiğini ve Kenya'ya da olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Dubat Amey, Kenya'nın Somali'deki istikrarsızlıktan daha fazla etkilenmemesi gerektiğinin altını çizerek, ülkesinin 30 yıldır mültecilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Mülteci kampları Haziran 2022'de kapatılacak

Kenya, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Dadaab ve Kakuma'nın, Haziran 2022'de kapatılacağını Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirmişti.

Hükümetin kampları boşaltma kararı yerel mahkemelerce engellenmişti. İnsan hakları örgütleri ve BM, Kenya'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istemişti.

Kenya hükümeti ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), 29 Nisan'da yapılan ortak açıklamada, çoğunluğunu Somalililerin oluşturduğu mültecilerin, ülkelerine döneceği, bir kısmının ise yasal izinleri alarak, oturma ve çalışma izniyle kalmaya devam edebileceği kaydedilmişti.

Açıklamada, hükümetin, kamplardaki Kenyalıların ve mültecilerin güvenliğine ilişkin endişelerini de paylaştığı aktarılmıştı.

Dünyanın en büyük mülteci kampları arasında olan Dadaab ve Kakuma'da, halihazırda 433 bin mülteci kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Feyza Aktan Hakan Altun Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cyle Larin Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mevla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kenyalılardan ülkedeki Dadaab ve Kakuma kamplarının kapatılması kararına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:22:24. #1.15#

title