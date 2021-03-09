Kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldı
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Kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldı

09.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:26

Hatay'ın Antakya ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben kent meydanına "Love Erdoğan" afişi asıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Hatay'dan da tepki gösterildi.

Antakya Vali Ürgen Alanı'nda bulunan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki afiş alanına "Love Erdoğan" afişi asıldı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.???????

Kent meydanına 'Love Erdoğan' afişi asıldı
Kent meydanına 'Love Erdoğan' afişi asıldı
Kent meydanına 'Love Erdoğan' afişi asıldı
Kent meydanına 'Love Erdoğan' afişi asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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