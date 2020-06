Kenny Lattimore’un albümü 1998 NBA Finalleri’nde nasıl Michael Jordan’ın müziği oldu? *Bu yazı ilk olarak The Undefeated’de yayımlanmış ve Bengi Yıldırım tarafından çevirilmiştir.

Kenny Lattimore geçtiğimiz Nisan ayında, yıllardır konuşmadığı eski bir arkadaşından bir telefon aldı. Bu arkadaşı, Grammy adaylığı bulunan R&B sanatçısı Lattimore’un neredeyse 25 yıl önce tanıştığı Michael Jordan’dı.



1990’ların ortasında, Chicago Bulls’un ikinci üçlemesi sırasında Michael Jordan, Lattimore’un en üst düzey ve en sahici hayranların biri olmuştu. Lattimore’a, Jordan’ın onun müziğine duyduğu sevgiye dair daha önce görülmemiş bir anın, gelmiş geçmiş en iyi basketbolcunun Bulls kariyerinin çağ kapatan 1997-1998 sezonunun objektifinden anlatıldığı 10 bölümlük belgesel dizisi The Last Dance’te gösterileceği söylendi.



Koronavirüs pandemisi sebebiyle bütün dünyada spor faaliyetleri askıya alınmışken, ESPN sabırsızlıkla beklenen The Last Dance’in yayın tarihini Haziran’dan Nisan’a çekti. Bu yüzden Lattimore’un aranması 1998 yılında çıkardığı From the Soul of Man albümündeki “Days Like This” parçasını dizide yayınlayabilmek için müzik telifiyle ilgili resmi bir teklif de içeriyordu.



“Görüntüleri önceden görmemiştim, ama bana ‘Days Like This’i kullanmak istiyoruz.’ dediler.” diyor Lattimore. “Biri Michael’a ne dinlediğini soracak, o da ‘Kenny Lattimore’ diye cevap verecek dediler. Böyle bir şeyin olacağını biliyordum ama hangi sahnede olacağını bilmiyordum. Her şey olabilirdi. Bir otele girdiği sırada yansıyan bir görüntüsü olabilirdi, arabaya biniş görüntüsü olabilirdi. Ama ‘Days Like This’i kendine gaz vermek için dinlemesi? Ağzım açık kalmıştı. Hiç bilmiyordum.”







Lattimore parçasının belgeselde kullanılması için izin verdi ve o eski görüntüleri görebilmek için beş hafta boyunca her Pazar akşamı Los Angeles’taki evinin televizyonunda ESPN’i açtı. Onuncu bölümün, yani finalin ilk dakikasında o an gelmişti.



İlk sahne, 3 Haziran 1998’de Bulls ve Utah Jazz’ın karşı karşıya geldiği NBA Finalleri’nden altı saat önce takım otobüsünün arkasında oturup, ters taktığı Kangol şapkası ve Oakley gözlükleriyle kulağındaki kulaklıklardan gelen müziğe ritim tutan Jordan’ı gösteriyor.



“Ne dinliyorsun?” diyor bir başka yolcu.



“Ne?” diyor Jordan kulaklıklarını çıkarırken.



“Ne dinliyorsun?”



“Kevin Lattimore. Yeni bir şey. Daha çıkmadı bile.” diye cevap veriyor Jordan gülümsemeden önce. “Biliyorsun, arkadaşım olduğu için ben önceden alabiliyorum.” Arkada “Days Like This” çalmaya başlarken, Jordan dans etmeye devam ediyor.



“Televizyona bakıyorum, otobüste onu görüyorum ve o dans ediyor.” diyor Lattimore. “‘Aman. Tanrım. ‘O an bu an!’ dedim. Söylediği o cümleler, beklediğimden çok daha fazlasıydı. Ben sadece ‘Kenny Lattimore dinliyorum.’ diyecek ve sahne devam edecek sanıyordum. Ama onun benim için bir de ‘arkadaşım’ demesi, delirdim! İsmimi söyledikten saniyeler sonra telefonum deli gibi çalmaya başladı.”



Bölüm yayınlandıktan sonra o sahne sosyal medyada viral oldu, hatta kendi hesabı bile var: @JordanJamming. Lattimore, albümün çıkış tarihi olan 20 Ekim 1998’den dört ay önce, Haziran ayında Jordan’ın elinde olduğunu The Last Dance’in finalinin yayınlandığı gece Twitter’da doğruladı.



“Bir an düşündüm.” diyor Lattimore’a, “Ve sahiden de ona ikinci albümü gönderdiğimi hatırladım. Birdenbire bir sürü anı canlandı kafamda.”



Tesadüf, ilişkileri gerçekten de 1996 yılında bir telefon görüşmesiyle başlamıştı.



Aynı yılın Mayıs ayında, o zaman 26 yaşında olan R&B sanatçısı ikisi de Billboard’un Hot R&B/Hip-Hop ilk 20 listesine giren “Never Too Busy” ve “For You” parçalarının yer aldığı, kendi adını verdiği çıkış albümünü yayınladı. Albüm altın sertifika aldı ve Washington doğumlu, Howard University mezunu Lattimore’a en iyi yeni sanatçı dalında NAACP Image Award kazandırdı. Eskimeyen düğün şarkısı “For You” bir de 40. Grammy Ödülleri’nde en iyi erkek R&B vokal performansı dalında aday oldu.



Aynı dönemde Jordan, Chicago’nun kendisine MVP ödülü ve altı yılda dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandırmış olan, takımın ‘90’lı yıllardaki ikinci üst üste üç şampiyonluk serisini getiren 72 galibiyet-10 mağlubiyetlik efsanevi 1995-1996 sezonundan başarıyla çıkmış, tahtına oturmuştu. Parke dışında da Jordan kendi markasını büyütmüş ve 1996 yılının Kasım ayında Michael Jordan Cologne adıyla bir parfüm çıkartmıştı. Jordan parfümün çıkışına doğru, reklam müziği olması için Lattimore’dan hit parçalarından birini istemişti.



“Beni biri aramıştı, tam kim olduğunu hatırlamıyorum ama plak şirketim aracılığıyla olabilir.” dedi Lattimore. “Michael Jordan’ın kendi çıkaracağı parfümünün reklamında ‘Never Too Busy’ şarkımı kullanmak istediğini söylediler. O zaman, sadece o telefon sayesinde onun büyük bir hayranım olduğunu öğrendim. Tek sıkıntı şuydu: O şarkıyı ben yazmamıştım. Anlaşmayla ilgili neler olacağını görmek için biraz bekledim ve sonra yayıncıların finansal bir tartışmaya girdiğini öğrendim. Yani anlaşma yapılamadı.” Parfüm reklamında bunun yerine Donell Jones’un 1996 yılında çıkardığı “My Heart” şarkısı kullanıldı.



“Yıkılmıştım.” dedi Lattimore.



Jordan parfüm reklamı için “Never Too Busy” şarkısını ayarlayamamış olsa bile, Bulls’daki son iki sezonu boyunca da Lattimore’un müziğine hayranlık duymaya devam etti.



“Michael Jordan NBA’de tek başına benim reklamımı yaptı.” dedi Lattimore. “Yıllar önce bir etkinlikte Charles Barkley’le karşılaştım, bana ‘Abi, seni ligde herkese anlatan kimdi biliyor musun? NBA’de herkeste senin CD’n olması gerektiğini söyleyen? MJ’di!’ dedi. Bunu duymak çok acayipti. Hiç bilmiyordum. Charles, ‘Senin müziğini böyle iyi bilmemizin sebebi Michael Jordan’dır.’ dedi.”







1997’nin Eylül’ünde, Bulls’un “Last Dance” olarak adlandırdığı sezon başlamadan yaklaşık iki ay önce, Lattimore Ekselansları’nın talimatıyla bir telefon daha aldı. Nike, Jordan markasını resmi olarak global spor giyim şirketinin bir alt kuruluşu şeklinde sunmayı planlıyordu ve Jordan New York’taki Niketown’da yapılacak olan tanıtımda Lattimore’un sahne almasını istiyordu.



Lattimore daveti kabul etti (davetiyeyi saklıyor) ve 1996 yılında çıkardığı hit parçası “For You”nun prodüktörlerinden biri olan Barry Eastmond’ı New York’ta onunla beraber sahneye çıkması için davet etti.



“Sunumum çok iyi olmalıydı çünkü muhteşem Michael Jordan için şarkı söylüyordum.” dedi Lattimore. “Oraya gittik ve onunla tanışma anımız, o an geldi. Ve onunla tanıştım. Çok kibardı ama enerjisi de çok yüksekti. Bana ‘Aman Tanrım! Bu benim adamım!’ dedi, ben de ‘Vay be, bu Michael Jordan.’ Dedim.



Lattimore sahneye çıkmadan önce, Jordan’ın ondan ufak bir ricası oldu. “Odaya Ahmad Rashad gelmişti.” diye hatırlıyor Lattimore. “Michael güvenlik görevlilerine ‘Odaya başka birisi gelmeden, biraz zaman istiyorum.’ dedi. Sonra benden onunla Ahmad’a ‘Forever’ diye bir şarkıyı söylememi istedi. Şaşırdım, dedim ki ‘Sen “Forever” şarkısını nereden biliyorsun?’. O sadece albümde vardı, single değildi.” Şarkı Lattimore’un 1996 yılında çıkardı albümünün beşinci şarkısıydı. “‘Forever’ı biliyorsan, sen gerçek bir hayransın.’ dedim ben de.”



Jordan ve Rashad’ın şansına, Lattimore’un bu özel gün için New York’a getirdiği prodüktörü Eastmond şarkının melodisini çalmayı biliyordu.



“Açık konuşayım, gergindim.” dedi Lattimore. “İnsan şöyle düşünüyor: ‘Bu, birinin en sevdiği şarkı. İşi becerebilecek miyim? Sözleri hatırlıyor muyum?’. Yanlış hatırlamıyorsam, kendimizi toparlamamız için bize bir dakika vermesini istedim. Ve aslında o kadar zamanımız da yoktu çünkü diğer davetliler gelmek üzereydi. Hızlıca birkaç not aldım ve hallettim. Şarkıyı çok iyi çaldık ve bence onun çok hoşuna gitti. Unutulmaz bir şeydi, benim için ikonik bir andı. Bu olay sonrasında, beni gerçekten çok sevdi.”



Lattimore New York’ta Jordan’la tanışmadan önce ikinci stüdyo albümü olan, Philedelphia’da DJ Jazzy Jeff’in A Touch of Jazz Studios’da kaydettiği From the Soul of Man’in yarısını tamamlamıştı. “From the Soul of Man benim lirik albümüm olarak bilinir.” dedi Lattimore. “Biz erkeklerin genelde söylemediği, belki de nasıl söyleyeceğini bilmediği şeyleri söylemek istedim. Hep tam sosyalleşmediğimizi ve duygularımız, hissettiklerimiz üzerine yeterince konuşmadığımızı düşünmüşümdür.”



Lattimore bu anlamlı projesini geliştirirken, sonradan albümün açılış şarkısı olacak şarkı için Vidal Davis isimli bir prodüktörle çalıştı. “Elinde benim hemen üzerine söz yazmaya başladığım bir beste vardı.” dedi Lattimore. “Söylemek istediklerimi söylemem biraz zaman aldı. Projeyi konuşmak için oturduk, ben dedim ki, ‘Sözler tamam ama eksik olan bir şey var.’. Sonra Tim Motzer diye birini getirdik, o da şarkıyı gerçekten başka bir seviyeye çıkaran o gitar kısımlarını şarkıya ekledi. Çok farklı bir şeydi ve o zaman sevdiğim şey buydu. Göze çarpmayı ve farklı olmayı seviyordum. O şarkı ilk single ve bu albümü çıkartırken ilk yayınladığımız şarkı oldu.”



Lattimore 1997’nin sonlarında bu projeyi tamamladıktan sonra, yeni albümünü pazarlamak ve tanıtmak için Columbia Records’dan siyahi bir yönetici olan James Andrews’la çalışmaya başladı. Andrews’ın CD’yle beraber yayınlanmak üzere, erkek duygularını irdeleyen bir kitap hazırlama fikri vardı. Hatta Lattimore ünlü konuşmacı ve yazar Iyanla Vanzant’la beraber çalıştı ve Vanzant kitabın önsözünü yazdı. Sonra da Columbia Records kimin albüm ve kitabı içeren promosyon paketini asıl çıkış tarihinden aylar önce alacağına dair karar aşamasına geçti.



“Michael Jordan albümü önceden bu şekilde aldı.” dedi Lattimore. “Ona öylesine bir CD yollamadım yani. Normalde ön kopyaları alanlar bize hangi single’ları kullanacağımıza karar vermekte yardımcı olan yaratıcı ekipten olurdu sadece. Ama ben dedim ki, ‘Michael Jordan o listede olmalı.’. O müzik dünyasından değildi ama karar verirken ‘Bunu başka kim sever?’ diye düşündük. Ve hemen şunu dedik: ‘MJ’e verelim.’. Albümü ona gönderdik, herkesten önce albüme o sahip oldu.”



Ama Lattimore Jordan’ın kariyerinin son NBA Final’inin müziği olarak “From the Soul of Man” ve “Days Like This”i seçtiğini ancak 22 yıl sonra, The Last Dance’in son bölümü yayınlanırken öğrendi.



“Genel kanı, basmakalıp bir şekilde, bütün basketbolcuların maçlardan önce hip-hop dinlediği, tek yaptıklarının bu olduğudur.” dedi Lattimore. “Ama Jordan’ın yaklaşımı belki de şuydu: ‘Ben zaten gaza gelmiş durumdayım. Durumu dengelemek için bunu dinliyorum.’. Spora bambaşka bir yaklaşım bu.”



1998 NBA Finalleri’nin ilk maçı öncesinde, Jordan Salt Lake City’deki Delta Cener’a Walkman’ından Lattimore’un From the Soul of Man dinleyerek girdi. Ve ondan beş maç sonra, aynı arenadan Bulls’un “Last Dance”ini tamamlamak için altıncı maçta havada asılı kalarak attığı şutla altı kez NBA şampiyonu olmuş bir basketbolcu olarak çıktı.



“O an, müziğin insanların hayatındaki gücünü gösteriyor.” dedi Lattimore. “Bu çok ilham verici bir şey. Yapacağınız şeyin gidişatını belirliyor. Ve o kadar önemli, o kadar efsanevi bir zamanda kulağında benim müziğimin olmasıyla, müziğim hayatım boyunca böyle bir muhteşemlikle ilişkilendirilecek gibi hissediyorum.



Lattimore 1998’in Ekim ayında From the Soul of Man albümü çıktıktan sonra, bir yıl önce New York’ta katıldığına benzer bir ortamda, Las Vegas’ta az sayıda kişinin katıldığı özel bir buluşmada Jordan’la görüşüp, “Days Like This” dahil olmak üzere birkaç şarkı söylediğini anlatıyor. Her ne kadar en son konuşmalarının üzerinden yıllar geçmiş olsa da, Lattimore yakında onu aramayı düşündüğünü söylüyor.



“Ona sadece, ‘Kendin olduğun için teşekkür ederim.’ derim.” dedi Lattimore. “O albümü, o şarkıyı sevmiş olması benim çok hoşuma gidiyor. Başka kimse bilmiyor olsa da, bunu ben bileceğim: ‘Evet, Michael Jordan benim büyük hayranımdı. Müziğime bayılırdı.