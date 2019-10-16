Kendini ağaca astı

16.10.2019 15:46

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A. (39), kendini zeytin ağacına asarak, yaşamına son verdi.

PETKİM tesislerinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Yıldıray A., işe gideceğini söyleyerek otomobiliyle evinden ayrıldı. İşe gitmeyen, akşam da eve dönmeyen Yıldıray A.'ya ulaşamayan yakınları, aramaya çıktı. Yakınları, İzmir- Çanakkale karayolunun Şakran Köründere mevkisinde Yıldıray A.'yı zeytin ağacına asılı buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldıray A.'nın öldüğü belirlendi.Yapılan inceleme sonrası Yıldıray A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Yıldıray A.'nın daha önce de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtildi.

Kaynak: DHA