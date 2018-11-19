Kemal Doğulu'dan Demet'e Sitem: Arkadaşım Zannediyordum, Artık Konuşmuyorum
Ünlü modacı Kemal Doğulu, katıldığı magazin programında boşanma döneminde Demet Akalın'ı aradığı ancak açmadığı için şu an konuşmadığını söyleyerek "Onu arkadaşım zannediyordum" dedi.
Ünlü modacı ve kuaför Kemal Doğulu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eylül ayından eşinden boşanan Demet Akalın'la konuşmadığını söyleyen Doğulu, "Herkesin zor dönemleri oluyor, mesaj attım cevap bile vermedi." dedi.
"DEMET KALBİMİ KIRDI"
Programda sunucuların DJ'lik yaptığında Demet'in şarkılarını neden çalmıyorsun? sorusuna cevap veren Doğulu şöyle konuştu: "Nasıl anlatsam bilmiyorum ama kalbimi kırdı. Hiç bir işi para için değil egom hoşlandığı için yapıyorum. Demet'te benim kalbimi kırdı bende ondan şarkılarını çalmıyorum. Kendimce beni kıran birinin şarkısının 2 bin kişiye çalmam. Olay boşanma evresinde meydana geldi.
"ONU ARKADAŞIM ZANNEDİYORDUM"
Demet'i benim arkadaşım zannediyordum. Eşinden boşandığında numaramı değiştirdiğim için önce mesaj attım sonra aradım açmadı. Ben de güzel bir paragraf mesaj yazdım bir daha da konuşmuyorum."
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BU KEMAL NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ ARTIK NET Bİ HABER YOK HEP ÜNLÜ CAMİASI O BUNU DEDİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Su bolucu berenle evlenen adamin kardesi hulya beren hadise acun medya bolucu Türk dusmani dolu mide bulantisi hepsi Allah bize dusmanlarin kendi kazdigi kuyulara igrencliklere dusursun hepsi mide bulantisiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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üzülecek birsey göremiyorum ben.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Pekii bunu niye açiga vuruyon,,,aranizda halledinCevap Yaz 2 Yayından KaldırAYNUR: AynenYayından Kaldır