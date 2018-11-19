Kemal Doğulu'dan Demet'e Sitem: Arkadaşım Zannediyordum, Artık Konuşmuyorum

Ünlü modacı ve kuaför Kemal Doğulu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eylül ayından eşinden boşanan Demet Akalın'la konuşmadığını söyleyen Doğulu, "Herkesin zor dönemleri oluyor, mesaj attım cevap bile vermedi." dedi.

"DEMET KALBİMİ KIRDI"

Programda sunucuların DJ'lik yaptığında Demet'in şarkılarını neden çalmıyorsun? sorusuna cevap veren Doğulu şöyle konuştu: "Nasıl anlatsam bilmiyorum ama kalbimi kırdı. Hiç bir işi para için değil egom hoşlandığı için yapıyorum. Demet'te benim kalbimi kırdı bende ondan şarkılarını çalmıyorum. Kendimce beni kıran birinin şarkısının 2 bin kişiye çalmam. Olay boşanma evresinde meydana geldi.

"ONU ARKADAŞIM ZANNEDİYORDUM"

Demet'i benim arkadaşım zannediyordum. Eşinden boşandığında numaramı değiştirdiğim için önce mesaj attım sonra aradım açmadı. Ben de güzel bir paragraf mesaj yazdım bir daha da konuşmuyorum."