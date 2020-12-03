Kefal 15 lira ile tezgâhın en ucuz balığı oldu

Son 2 haftadır balıkçıların ağlarına bolca takılması sonucunda kilosu 15 liraya satılan olan Kefal balığı, pazarın en ucuz balığı oldu.

Bu yıl balık sezonun başlangıcından itibaren fiyatlar alıcıların cebi yakıyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balıklar arasında yer alan Hamsi, Palamut, Sardalya, Barbun gibi balıkların fiyatı Eskişehir'de 25 liranın altına pek düşmedi. Genel olarak da hiçbir balığın kilosu 25 liranın altına düşmezken, son 2 haftadır bol çıkan ve kilosu 15 liraya satılan Kefal balığı, tezgahlarında satılan en ucuz balığı oldu. Diğer yandan fiyatlarda düşüş yaşanması nedeniyle Kefal balığı, vatandaşlar tarafından ise iyi ilgi görüyor.

Kefal ucuzlukta ilk sırada

Sezonun en ucuz balığı olan Kefal hakkında konuşan balıkçı Şahin, "Kefal balığı Samsun tarafında bol çıkan bir balıktır. Şuan bu balığın mevsimi ve bolluğu vardır. Kilosu 15 liradan satışa sunduk. Yaklaşık 10 gündür de bu fiyatta satıyoruz. Diğer balıklara göre şuanda tezgahlarımızda en ucuz balığımız Kefal balığıdır. Örneği şuan Hamsinin kilosu 25 liraya, Sardalyanın kilosunu 20 liraya satıyoruz. Çinakopun şu anda bolluğu başladı. Dolaysıyla 40 liraya satıyoruz. Karadeniz Barbun balığı 30 liraya satıyoruz. Buna göre şu andaki mevsimde en ucuz balığı Kefal balığıdır" şeklinde konuştu.

Talep çok arttı

Fiyat inince kefal balığına olan vatandaşların talebinin de arttığını anlatan Şahin, "Bu balığın tadı levreğe benzer. Eti güzeldir. Lezzetli bir balıktır. Bu nedenle bu balığa vatandaşların talebi her zaman vardır. Şimdi fiyatlar daha düştüğünde bu talepler daha da arttı. Eskiden günde 5 kasa Kefal sattıysak şuan 15 kasaya çıktı. Yani yüzde 200'ün üstünde bir artış var talepte. Bu yoğunluk her gün daha da artıyor. Vatandaş gelip 3-4 kilo hatta daha da fazla bile alıyorlar" diye Kefal balığa olan ilgisini anlattı.

Fiyat yükselmese yeter

Fiyattın bu şekilde devam edip etmeyeceği konusunda da bilgi veren Muharrem Şahin, "Bu fiyat böyle devam edecek. Yaklaşık 1 ay daha bunun bolluğunu görecek. Ama fiyatlar 15'ten düşmez. Çünkü bunun arkasında olan masraflar bundan düşük fiyatta satmamıza müsaade etmiyor. Fiyatta artış yapmadan bu fiyatta satmaya devam edebilirsek hem vatandaş hem de biz mutluyuz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı