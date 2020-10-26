Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

26.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:59

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada Sivas'ta dost olan kedi ve köpeğin örnek diyaloğu böyle görüntülendi.

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

SİVAS - Sivas'ta dost olan kedi ve köpeğin örnek diyaloğu böyle görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kedi ve köpeği birbirlerine olan dostluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde yerde uzanan köpek ile bir kedinin bir birleriyle oyun oynadığı görüldü. İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medya paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Sezen Aksu Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Okan Buruk İsmail Kartal Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kediyle köpeğin dostluğu kamerada - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 10:59:27. #1.15#
title