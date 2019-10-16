Keban Sivil Toplum Platformu, Vali Kaldırım'ı ziyaret etti

16.10.2019 15:06

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Keban Sivil Toplum Platformu'nu kabul etti.

Arasında Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Demir, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, CHP İlçe Başkanı Seyfettin Bibar'ın da yer aldığı platform üyeleri, Vali Kaldırım'ı makamında ziyaret ederek, talep ve önerilerini ilettiler.

Kaldırım, Keban ilçesinin sorunlarının giderilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA