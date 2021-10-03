KDK, bursu krediye çevrilen öğrencinin başvurusunda Bakanlığa tavsiye kararı verdi - Haberler
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KDK, bursu krediye çevrilen öğrencinin başvurusunda Bakanlığa tavsiye kararı verdi

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
KDK, bursu krediye çevrilen öğrencinin başvurusunda Bakanlığa tavsiye kararı verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), derslerinde başarısız olduğu gerekçesiyle aldığı bursu kendisinden habersiz krediye dönüştürülen ve borçlandırılan öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), derslerinde başarısız olduğu gerekçesiyle aldığı bursu kendisinden haber siz krediye dönüştürülen ve borçlandırılan öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre bir üniversite öğrencisi, 2015'te üniversiteye başladıktan sonra burs/kredi almak için başvuru yaptı ve burs almaya hak kazandı. Bursunu aylık belirlenen günlerde almaya devam eden öğrenci, 2015-2016 öğretim yılının sonu itibarıyla başarısız olduğu gerekçesiyle bir sonraki eğitim yılının başlangıcından itibaren bursu kendisine bildirilmeden borçlanma karşılığı verilen öğrenim kredisine çevrildi. Mezun olduktan sonra da tarafına 27 bin lira borç çıkarıldı.

Bunun üzerine öğrenci, öğrenim süresi boyunca burs aldığını düşündüğünü belirterek, tarafına tahakkuk ettirilen borcun silinerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ise ilgili yönetmelik kapsamında işlemin yapıldığı gerekçesiyle öğrencinin istemini reddetti.

Bunun üzerine öğrenci, sorunun çözülmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin 3 dönem hazırlık sınıfı eğitimine kayıt yaptırdığı gerekçesiyle bursunun krediye çevrildiğini, bu süreçte üniversite tarafından ilgili idareye öğrencinin başarısız olduğuna dair bildirimde bulunulmadığını tespit etti.

KDK, söz konusu işlemin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Bakanlık, kararın değerlendirilmeye alındığı ve ilgili genel müdürlük tarafından yönetmelik çalışmalarının devam ettiği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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