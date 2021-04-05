KBÜ'de TEKNOFEST heyecanı başladı

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarında Karabük Üniversitesini (KBÜ) temsil edecek öğrenci toplulukları, takımları ve proje yürütücülerinin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarında Karabük Üniversitesini (KBÜ) temsil edecek öğrenci toplulukları, takımları ve proje yürütücülerinin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile bir araya gelerek projelerini tanıttığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda uluslararası öğrencilerin de katılımı ile kurulan UNİKA SATİVUS Uzay ve Havacılık Kulübünün "TEKNOFEST 2020" de çeşitli başarılar elde ettiği hatırlatıldı.

Drone takımı UNIKA KARKUŞ'un TEKNOFEST 2021'de üniversiteyi temsil edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KBÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonu ile 30'dan fazla takım yarışma başvurularını tamamladı. 200'den fazla KBÜ'lü öğrencinin başvuru yaptığı yarışma için çalışmalar devam ediyor. Yarışmalara katılan öğrencileri desteklemek amacıyla 'Teknofest Katılım Destek ve Finansmanı' BAP projesi hayata geçirildi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında teknoloji çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan ve dünyanın en büyük havacılık festivali haline gelen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedefleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu