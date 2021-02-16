Kazdağları'nda karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ve Havran ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında Kazdağları'ndan geçen kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarıldığı bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında Kazdağları'ndan geçen kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarıldığı bildirildi.

Bölgede 3 gündür devam eden yağış, Edremit-Yenice kara yolunun özellikle Talim Alanı ve Hanlar mevkilerinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Karayolları 141. Şube Şefliğine bağlı ekipler, güzergahta aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Son 24 saatte kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kayarak yolda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri görevlisi İrfan Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi gününden bu yana bölgede karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Yolu açık tutmaya çalıştıklarını belirten Aygün, "Yoğun kar yağışı var. Bazı yerler tor yaptığı için müdahale etmekte zorundayız." dedi.

Aygün, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlarla Edremit-Yenice kara yolunda ilerlemenin "imkansız" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik