Kazakistan'da Latin harflerine uyarlanan yeni alfabe kamuoyunun değerlendirmesine sunuldu

NUR Kazakistan'ın 2023'ten itibaren kademeli kullanmaya başlayacağı Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi, 6 Mayıs'a kadar halkın değerlendirmesine sunuldu.

NUR Kazakistan'ın 2023'ten itibaren kademeli kullanmaya başlayacağı Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi, 6 Mayıs'a kadar halkın değerlendirmesine sunuldu.

Kazakistan devlet portalında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in "Kazak alfabesinin Kiril'den Latin harflerine uyarlanması ile ilgili" kararname taslağı yayımlandı.

Taslak çerçevesinde kamuoyunun tartışmasına sunulan yeni Kazak alfabesi, 31 temel harf ve çift nokta imi, uzatma imi, çengel imi, kısaltma imi ve dalga imi gibi işaretler içeriyor.

Yeni Kazak alfabesinde Türkçedeki gibi ö,ğ,ü,ş harfleri de yer alıyor.

Kazakistan'ın 2023'ten itibaren kademeli kullanmaya başlayacağı Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi, 6 Mayıs'a kadar internet üzerinden halkın görüşlerine açık olacak.

Kazakistan'ın Latin alfabesine geçiş süreci

Bağımsızlığını 1991'de kazanmasına rağmen 1940'tan bu yana birçok eski Sovyet ülkesi gibi Kiril alfabesini kullanmaya devam eden Kazakistan, 2017'de Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in imzasıyla Latin alfabesine geçme kararı almıştı.

Daha önce Ulusal Alfabe Komisyonunun sunduğu kesme işaretlerinin sıkça kullanıldığı alfabe nüshasının eleştirilere maruz kalmasıyla Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, alfabeyi geliştirme talimatı vermişti.

28 Ocak'ta Başbakan Askar Mamin başkanlığında toplanan komisyon, Ahmet Baytursunov Dil Bilimi Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "bir ses-bir harf" ilkesine göre hazırlanan yeni Kazak alfabesinin tanıtımını yapmıştı.

Söz konusu alfabeyi geliştirme sürecinde 40'tan fazla nüshanın incelendiği; Türkiye, Azerbaycan, Tataristan, Özbekistan, Kırgızistan'dan dil bilimi uzmanlarıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova