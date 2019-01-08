- Kazada ölen Nehir'e yürek burkan veda

Okul arkadaşları üşümesin diye tabutu mont ve atkılarıyla örttü

Liseli Nehir gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te okul yolunda minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Nehir Can Gedik okul arkadaşları tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Nehir'in arkadaşları ise, üşümesin diye tabutun üzerini mont ve atkılarıyla örttü.

Gaziantep'te arkadaşı ile okula giderken minibüsün altında kalan 15 yaşındaki Nehir Can Geyik, feci kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Nehir, Gaziantep'te göz yaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep Bahattin Nakıpoğlu Cami'de ikindi namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine Nehir'in öğretmenleri ve okul arkadaşları da katıldı. Cenazede Nehir'in okul arkadaşları bir yandan birbirlerine sarılarak ağladılar, diğer yandan son yolculuğuna uğurlanan Nehir'in üşememesi için mont ve atkılarıyla tabutun üzerini örttü.

Yürekleri burkan görüntülerin yaşandığı cenaze törenin ardından Nehir, göz yaşları ve dualarla Asri Mezarlık'ta defin edildi.

Cenaze törenine Nehir'in ailesinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı.

Kaynak: İHA