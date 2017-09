Kazada Kaybettikleri Takım Arkadaşlarının Ardından Maçlara 10 Kişi Çıkıyorlar

Ağrı'da 6 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ağrı Birlik Spor'un genç futbolcusu Dicle Aslan'ın ismi futbolcuların formalarında yaşatılıyor. Dicle Aslan'ın ölümünden sonra tüm maçlarda sahaya bir kişi eksik çıkan takım, Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nda ilk 16'ya kaldı.



Ağrı Birlik Spor, genç futbolcu Dicle Aslan'ın 6 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından maçlara 10 kişi ile çıkıyor. Takım, maçlarda bir kişi eksik oynamasına rağmen Türkiye Genç Kızlar Şampiyonası'nda ilk 16'ya kaldı. Türkiye şampiyonasında Muş grubunda 10 kişiyle tüm maçları kazanarak grup birincisi olan takımın son 32. turda Samsun'da yapılan müsabakaya 9 kişi başlayıp maçın henüz 2. dakikasında Zehra Çağa'nın sakatlanmasıyla 8 kişi ile mücadeleye devam etmek zorunda kaldığını belirten Ağrı Birlik Spor Antrenörü Necmi Arslan, "Zorlu maçın ardından takımımız maçı 6-1 kazanarak Türkiye'de ilk 16 takım arasında yerini alarak inanılmaz bir başarı elde etmiştir" dedi.



Antrenör Arslan, "Ağrı Birlik Spor geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Dicle Aslan'ın acısını her maçta yaşıyor, hatta kulübümüz kapanma aşamasına gelmişti. Ama biz onun ve diğer ekibimizin eserlerini bozamazdık, çoğu maçlara 10 kişi çıkıyoruz, bu bazen 9 da oluyor. İlk zamanlar bu durumdan olumsuz etkileneceğimizi sanmıştık. Dicle Aslan'ı her ne kadar kaybettiysek de ruhen her zaman yanımızda olduğunu daha sonra çok iyi anladık" diye konuştu. - AĞRI