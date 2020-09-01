Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak Hes Kablo Kayserispor, 5 Eylül'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

Hes Kablo Kayserispor, 5 Eylül'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında sahaya inen takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmanın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı belirtildi. Kaynak: AA