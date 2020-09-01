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Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak

Hes Kablo Kayserispor, 5 Eylül'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak
01.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:24

Hes Kablo Kayserispor, 5 Eylül'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında sahaya inen takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmanın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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