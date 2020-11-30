Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?
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Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?

30.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:44
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?

Spor Toto Süper Lig bu hafta güzel maçlara sahne alıyor. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı bugün başlayacak. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Fatih Karagümrük ücretsiz mi? Kayserispor - Fatih Karagümrük şifresiz kanal var mı?

Süper Lig'in 10. haftasının son 2 maçı bugün oynanacak. Peki Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi?

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 30 Kasım Pazartesi yani bugün akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 19:30 'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı yayında yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 78 ve Kablo TV 233 kanalarında da yayınlanacak.

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KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'de oynanacak.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ULUSOY(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(VAR)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(AVAR)

SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

İLKER ÖZKAN(Temsilci)

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