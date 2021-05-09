Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı
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Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı

Kayserispor 3 maçta 5 puan topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 5 puan topladı.

Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 5 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 5 puan topladı. Hamza Hamzaoğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor mutlak kazanması gereken maçlarda sadece 1 kez galibiyet elde etti.

Küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u sahasında 6-3 yenen Kayserispor, sonrasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar son olarak da Gaziantep FK takımı ile golsüz berabere kalan Kayserispor ligin 40.haftasını 40 puanla 17.sırada noktaladı.

Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Kayserispor, son 2 maçında Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşıp ligi noktalayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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