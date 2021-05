Kayseri protokolünden '19 Mayıs' mesajları

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başta olmak üzere protokol üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlar ile kutladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Günaydın mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Savaşımızın başlangıcı ve Milli Mücadelemizin ilk adımı olan, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının 102. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi büyük anlam taşımaktadır. Tarih boyunca toplumları ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Hangi ülke genç kuşakların çağın gereklerine uygun olarak yetişmesine önem vermiş ve bu yolda büyük yatırımlar yapmış ise daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu nedenle; gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Sevgili gençler, vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği emsalsiz mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışmalısınız. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, özgüvenli gençlerimiz olarak sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tesisleşme sonucunda da gençlerimiz hem spor yapma imkanına kavuşmuş hem de uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve milletimizi başarılı bir şekilde temsil ederek, önemli dereceler elde etmişlerdir. Uluslararası müsabakalarda Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren ve Ülkemizin adını bütün dünyaya duyuran sporcularımız gurur kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çolakbayrakdar'ın mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "19 Mayıs Milli uyanışın sembolüdür" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesi'nin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

Mustafa Yalçın'ın mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, Allah'tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun'da bundan 102 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olaylardan birisi de Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile gitmesidir. Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına olan saygımız da her zaman sürecek. Onları hep rahmet ve minnetle anacağız" ifadelerini kullandı.

Nursaçan'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında gençliğin önemine vurgu yaptı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin başka ülkelere göre en önemli avantajlarından birisinin genç nüfusu olduğunu söyledi. Türk gençliğinin çok daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Başkan Nursaçan, "Gençliğimize güveniyoruz ve genç fikirlerimizin gayreti sayesinde ülkemizin çok daha üretken ve güçlü olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak bayramın armağan edildiği gençlik başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 19 Mayıs 1919'un Türk tarihi açısından en özel günlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün milletiyle bir araya gelerek kurtuluş meşalesini yakmış ve bu meşale kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yolunu aydınlatmıştır. Bu özel günün Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmesi çok anlamlıdır, çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizzat Türk Gençliğine emanet edilmiştir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için Türk gençliğine büyük görevler düştüğünü vurgulayan Tahir Nursaçan, "Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya üzerinde emelleri olanların, hesapları bulunanların engellemelerine rağmen bugünlere geldik. Bizimle ilgili hesabı bulunanların hesaplarını bozmak için her alanda çok güçlü olmalıyız. Bunun için de gençliğimizin çok daha fazla sorumluluk alması ve çok daha donanımlı olması gerekiyor. Daha donanımlı ve üretken bir gençlik için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Gençliğimize ve geleceğimize yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçisi ve geleceği olan gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin her ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum" diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'ın mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Rektör Çalış, şunları kaydetti;

"19 Mayıs 1919; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, Aziz Türk Milleti'nin tarihi dönüm noktalarından biridir. Bağımsızlık yolunda atılan ilk kıvılcım olan 19 Mayıs anlam ve önemi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine armağan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine olan güveni hiçbir zaman yok olmamış ve bu kapsamda Türk Milletini ayakta tutan tüm değerlerin korunması da sevgili gençlerimize emanet edilmiştir. Sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu gibi Türk Milleti'nin de hiçbir zaman sizlere olan güveni azalmayacaktır. Türk Gençliği olarak her ne şartta olursa olsun aziz vatanımızı koruyacak, kollayacak ve dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında her zaman daha ileriye taşıyacağınıza inancımız tamdır. Unutmayın ki; devletimizin hedeflerine ulaşabilmesi için sizlere büyük görevler düşmektedir. Ülkemiz için önem arz eden milli uzay projesinden, milli teknoloji projesine kadar, gerek savunma sanayinde gerekse de milli aşı ve ilaç ile mühendislik gibi alanlarda da bizleri gururlandıracak birçok başarıya imza atacak vizyona sahipsiniz. Erciyes Üniversitesi olarak bizlere düşen görev ise, her zaman daha ileriye gidebilmek için var gücümüz ile aralıksız durmadan ve yorulmadan çalışarak, her alanda başarı çıtamızı yükseltmek olacaktır. Bizler her zaman geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, hedeflerini ve vatan sevgisini en iyi bir şekilde anlatarak, O'nun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda, vatanına, milletine ve ailesine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için yol göstermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz olmak üzere, Aziz Türk Milleti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim."

MMO Başkanı Varol'un mesajı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milli bayramların bir milletin sevinci olduğunu söyleyen Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Bayramlar bir milletin sevincidir. Ulusumuzun Atatürk'ün önderliğinde başlattığı var olma mücadelesinin başlangıcı olan bu önemli günü, Ulu Önderimiz geleceğin teminatı olan gençlere armağan etmiştir." Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz " diyen Atatürk gençliğe olan güvenini her zaman dile getirmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında da her milli bayramımızda olduğu gibi Atatürk'ün Türk milleti için yapmış olduğu mücadeleleri her zaman gelecek kuşaklara aktarmak, onun vatanseverliğini, ümitsizliğe yer vermemesini, ileri görüşlülüğü gibi bir çok özelliğini gençlere örnek göstermek gerekir. Milli Bayramlar bir milletin sevincidir. Çünkü her bayramın temelinde bir kahramanlık vardır. Bu önemli günde Türk Milleti, içinde bulunduğu zor durumda ümitsizliğe düşmemiş, esaret altında var olunmayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm Dünya'ya göstermiştir. Bizim üzerimize düşen görev Atatürk'ün emanetine sahip çıkan, milli birlik ve bütünlüğümüzün güçlenmesi gerektiğini inanan, milli duyguların kazandırıldığı bir gelecek yetiştirmektir. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyet'e sahip çıkan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Ülkü Ocakları Başkanı Çelik'in mesajı

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Çelik yapmış olduğu açıklamada '19Mayıs 1919; bağımsızlığımızın, umut ve uyanışımızın önemli tarihlerinden biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının amacı Yüce Türk milletinin bağımsızlığına karşı oynanan sinsi oyunları ortadan kaldırmak ve milli mücadele hareketini başlatmaktır. Bu çıkış, milli mücadelenin ilk adımı olarak tarihe geçmiştir. 19 Mayıs 1919'da başlatılan bu adım Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin de yol haritasını çizerek TBMM'nin açılışıyla nihai hedefine ulaşmıştır. ifadesini kullandı. Başkan Çelik ifadelerine şu şekilde devam etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele dönemi sonrası; bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve Cumhuriyetimizi Türk Gençliğine emanet etmiş ve "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz" diyerek bu konuda gençlere olan güvenini de açıkça beyan etmiştir. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk Gençliğini bağımsızlığımızın yegane sembolü olan Türk Bayrağımıza benzeterek "Gençler! Hepiniz birer Türk Bayrağısınız, bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin!" sözünü geleceğin Lider Ülke Türkiye vizyonunu inşa edecek Türk Gençliğine hitap etmiştir. Türk Gençliğinin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi "Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Onlar bizim her şeyimizdir, ne oy kaygısına, ne siyasi tartışmalara, ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir. Gençlik hür istikbalimizin mimarı, mihmandarı, mirasçısı, mihrabıdır." sözünden hareketle Türk Gençliğinin geleceklerini inşa etmek için, gençlerle el ele vererek ülkemizi daha ileriye taşımak için her zaman onların yanında destekçileri olacağız. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

