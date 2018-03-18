Kayseri Pedallar Çanakkale İçin Döndü

Pedallar Çanakkale için döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikte bin bisikletli pedallarını Çanakkale Zaferinin 103'üncü yıldönümü nedeniyle çevirdi.

Talas paraşüt iniş alanında düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve bin bisikletli vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, güzel bir organizasyonda buluştuklarını belirterek, "Bugün Türk milletimiz için çok önemli bir gün. Bir tarafta Çanakkale Zaferinin yıldönümü kutlarken diğer tarafta Afrin zaferini kutluyoruz. Bizlerde böylesi güzel bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmanın ardından Başkan Çelik bisiklet turunun startını verdi. Bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanına kadar pedallarını çevirdi.