Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

Ramazan'da kapatma mı yoksa tam kapanma mı geliyor? İşte kulislerde konuşulan plan

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Beylik Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, ev sakinlerinin kendini iyi hissetmemesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede evde bulunan 3 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilerek, evdekiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı