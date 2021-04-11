Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

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Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Beylik Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, ev sakinlerinin kendini iyi hissetmemesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede evde bulunan 3 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilerek, evdekiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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