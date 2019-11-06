Kayseri'de minik futbolcular, harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışladı

06.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:18

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüzlerine maske takan minik futbolcular, harçlıklarını lösemi çocuklar için bağışladı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Futbol Akademisi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "yaşamak o kadar güzel ki, dualarımız sizinle" yazılı pankart açarak farkındalık oluşturdu.

Maskesini takarak farkındalık etkinliğine destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı açıklamada, Yahyalı Spor Akademisi öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle birlikte, lösemili çocukların yanında olmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Öztürk, "Cenab-ı Allah dünyadaki tüm lösemili çocuklara acil şifalar versin. Allah, tüm insanlığı kanser hastalığından korusun. Yahyalı'dan sesimizi tüm dünyaya duyuran minik kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA