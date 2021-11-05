Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Haberler
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Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri iki hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri iki hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, İncesu ve Felahiye ilçelerinde evden, iş yerinden ve araçtan hırsızlıklar ile mala zarar verme ve uyuşturucu ticareti olaylarının şüphelileri D.A, A.K. ve M.K'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda D.A. ve A.K. gözaltına alındı, firari M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Ekipler, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu ticareti gibi faili meçhul 22 olayı aydınlattı.

Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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