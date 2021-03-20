10 yıllık öğretmenliği bırakarak kuzularına geri döndü

Kayseri'de 10 yıllık öğretmenlik mesleğini bırakarak hayvancılığı seçen ve Gökhan Vurdem; koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğuna değinerek, "Kuzuları doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki defa annesinden ayırıyoruz" dedi.

Kayseri'de 10 yıllık öğretmenlik mesleğini bırakarak hayvancılığı seçen ve Gökhan Vurdem; koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğuna değinerek, "Kuzuları doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki defa annesinden ayırıyoruz" dedi.

Besicilerin İlkbaharın gelişiyle koyunların kuzu doğumlarının ardından, henüz yeme alışkanlığı edinemedikleri için ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı duygusal görüntülere sahne oluyor. Koku ve ses sayesinde kısa sürede annelerine ulaşan kuzular, kana kana süt emiyor. Kayseri'de küçükbaş hayvan potansiyeli 96 bin baş koyuna ulaşan Pınarbaşı ilçesinde de baharın gelişi ile koyunlar yavrulamaya başlamış. Sacayağı köyünde 600 baş koyunu bulunan Gökhan Vurdem'e ait işletmeyi ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; "İşletmede olduğundan çok keyifli ve çok mutlu olduğunu belirtti. Sözlerine 10 yıllık öğretmenlik yapmış olan bir arkadaşımızın mesleğini bırakarak baba mesleğine, ata mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici. Ülkemizde en önemli küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı Pınarbaşı ilçemiz, Uzunyayla mevkiindeyiz. Özellikle Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin de ülkemizin et açığının kapatılabilmesi için küçükbaş hayvancılığa önem vermemiz gerektiğini zikrediyorlar bizlerde Sayın Bakanımızla hemfikiriz. Sizin gibi genç çiftçilerimizin artmasını temenni ediyoruz" dedi. Ayrıca yüzde 75 destekli kaba yem desteğinden bahsederek çiftçimize bereketli bir yıl olmasını diledi.

"Koyun ile kuzuların buluşma anları görülmeye değer"

İşletmesinde koyunlarının kuzulamasıyla büyük sevinç yaşayan Gökhan Vurdem, öğretmenlik yaptıktan sonra hayvancılığı çok sevdiği için istifa ederek baba ocağına döndüğünü söyledi. Modern sistemler kullanarak bilinçli bir şekilde yetiştiricilik yapan Vurdem, hayvancılığın zor olduğu kadar güzel yanlarının da olduğunu dile getirdi. Vurdem, anne ve yavrusunun ayrı yerlerde tutulmasının, kuzunun gelişimine, koyunun ise dinlenmesine katkı sunduğunu, bu uygulamanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü belirtti. Koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğuna değinerek "Kuzuları doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki defa annesinden ayırıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından aşı ve koç desteği aldığını söyleyen Gökhan Vurdem, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin aksatmadan aşı ve kontrolleri sağladığını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı