Kayseri'de DEAŞ sanığına 7 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada tutuklu yargılan Suriye uyruklu Ahmed D. (27), 2 farklı suçtan toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada tutuklu yargılan Suriye uyruklu Ahmed D. (27), 2 farklı suçtan toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Jandarma ekiplerinin geçen 26 Ocak'ta Kocasinan ilçesinde düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Ahmed D. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ahmed D.'nin, sosyal medyadan DEAŞ propagandası yaptığı da belirlendi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmed D., 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmed D., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed D., DEAŞ ile hiçbir bağlantısı olmadığını, söz konusu materyallerin de Suriye ile ilgili haber sitelerinin görselleri olduğunu ve örgüt propagandası yapmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed D.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun