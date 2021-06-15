Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de yakınlarının bir süre haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Kayseri'de yakınlarının bir süre haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesinde yaşayan Hüseyin B'den (44) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Hüseyin B.'nin öldüğünü belirledi.
Hüseyin B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin