Kayseri'de Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle muhteşem törenle açılışı yapılan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti.

Anadolu Harikalar Diyarı, Bilim Merkezi yanında gerçekleşen Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yaptı. Muhteşem açılışın ardından, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ile protokol, tesiste yer alan ata sporlarımız arasında yer alan Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu yanında olimpik okçuluk, güreş, fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları gezdi.

HEM ŞAMPİYONA HEM DE ONLARCA ETKİNLİK YAPILDI

Geleneksel Türk sporlarının, gelenekten geleceğe kazandırılmasında büyük bir rol üstlenerek kentin önemli kazanımlarından biri olacak Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nin açılışı, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Atlı Okçuluk gösterileri, Atlı Cirit gösterileri, Mas Güreşi, Mangala, Satranç gibi çeşitli faaliyet ve oyun alanlarıyla festival tadında gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın, erkek, 7'den 70'e kemaşkenler, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kıyafetler ile renkli görüntüler oluşturdu.

Açılışın ilk gününde Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ni binlerce kişi ziyaret etti. Ata sporlarını yaşatmak, Türkiye'ye örnek ve öncü olacak tesis, önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmayı amaçlıyor. - KAYSERİ