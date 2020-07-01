Kayseri'de 51 evdeki karantina sona erdi Kayseri'de 51 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kayseri'de 51 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçelerden Kocasinan'da 15, Melikgazi'de 13, Talas'ta 3 ve Hacılar'da 1, Pınarbaşı ilçesinde 19 evdeki karantina uygulaması, 14 günlük sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuzluğa rastlanmaması üzerine kaldırıldı.

Evlere giriş ve çıkış normale döndü.

Kaynak: AA