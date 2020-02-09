Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

09.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:30
Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

'de ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda A.K., A.A. ve H.O. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan üst ve ev aramasında, 8 poşet halinde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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