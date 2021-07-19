Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta
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Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta

Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'na 2 gün kala gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın Coğrafi işaret tescilli tatlısı kaymaklı ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören tatlılar arasında ilk sırada yer aldı.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın Coğrafi işaret tescilli tatlısı kaymaklı ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören tatlılar arasında ilk sırada yer aldı.

Bayramda sofraların vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan manda kaymaklı ekmek kadayıfı da yoğun iğli görüyor. Tatlıcıların yoğun mesai harcayarak ve geleneksel yöntemlerle hazırladıkları ekmek kadayıfının kilogram fiyatı 18 TL'den satışa sunuluyor. Kent ile özdeşleşen ve damak çatlatan bu lezzetin tatmak isteyen birçok vatandaş şehir dışından Afyonkarahisar'a geliyor. Afyonkarahisar'da uzun yıllardan ekmek kadayıfı satışı yapan Burak Can Köse yaptığı açıklamada, Kurban Bayram'ı öncesi ekmek kadayıfı ve manda kaymağına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Köse konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz önceki bayramlara göre daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Pandemi yasakları kalktı, bir de bayramın gelmesiyle işlerimiz yoğunlaştı. Gastronomi şehri Afyonkarahisar ekmek kadayıfı ve kaymağıyla ünlü. Şehir içi ve şehir dışından birçok misafirimiz oluyor. Bir, iki hafta önceden sipariş verenler oluyor. Ekmek kadayıfı 7- 8 gün oda sıcaklığına dayanabilir. Eğer bekleme süresi 12 güne kadar çıkacaksa dolapta durmasını tavsiye ediyoruz. Tüketmeden 15 dakika önce dolaptan çıkarılırsa hiçbir sorun olmaz. Çünkü dolapta sertleşebiliyor. Yine kaymağı da en fazla dolapta 5- 6 gün saklanması bizim önerimizdir."

Öte yandan tatlı almak isteyen vatandaşlarda kaymaklı ekmek kadayıfının eşsiz bir lezzet olduğunu ifade ederek, tüm vatandaşlara tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta
Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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