Kaymakam Zeybek ve Başkan Tuncel'den kınama
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Kaymakam Zeybek ve Başkan Tuncel'den kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Zeybek ve Başkan Tuncel'den kınama

Aydın'ın Söke ilçesinde Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibine görev başında yapılan saldırıya İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den kınama mesajları geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibine görev başında yapılan saldırıya İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den kınama mesajları geldi.

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek mesajında "Bugün akşam saatlerinde Yenicami mahallesindeki bir adrese filyasyon çalışması yapmaya giden sağlık çalışanlarımıza filli ve sözlü olarak saldırıda bulunan şahıs Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık ekiplerimize yapılan saldırıyı kınıyorum. Şahsı çok kısa sürede yakalayan Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise yayınladığı kınama mesajında; "İlçemizde görevli filyasyon ekibine yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Büyük fedakarlıklarla ve özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarımıza, yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu vesile ile bu zorlu süreçte görev yapan sağlık camiasına minnet ve şükranlarımızı bir kez daha iletiyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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