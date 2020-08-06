Kaymakam Türkman ve Belediye Başkanı Say esnafı denetledi İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Van'ın Edremit ilçesinde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Van'ın Edremit ilçesinde denetim yapıldı.

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Say, yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edremit ilçesinde de bugüne kadar yapılan en yoğun denetimi gerçekleştirildiklerini söyledi.

Say, "Amacımız farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Kurallara uyulmadığında risk ortaya çıkıyor. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında hassasiyet oluşturmaktır." dedi.

Kaynak: AA