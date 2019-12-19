Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret
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Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zabıta ekiplerini ziyaret etti.

19.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:45
Kaymakam Solak'tan zabıta ekiplerine ziyaret

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , ekiplerini ziyaret etti.

İlçe merkezindeki zabıta noktasına gelen Solak, buradaki görevlilerle sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zabıta ekiplerinin kentin huzuru için çalıştığını ifade eden Solak, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan zabıta personellerimizi kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Zabıta Müdürü Halit Aşan da Kaymakam Solak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: AA
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