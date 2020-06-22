Kaymakam Sinanoğlu şehit ailesini ziyaret etti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Babalar Günü dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Mehmet Güven'in ailesini ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Babalar Günü dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Mehmet Güven'in ailesini ziyaret etti. Sinanoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay ile 8 yıl önce Nur Mahallesinde şehit edilen Mehmet Güven'in baba ocağına giderek şehit babası Hacı Güven'in Babalar Günü'nü kutladı. Sinanoğlu, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu söyledi. Kaynak: AA