Kaymakam Sinanoğlu şehit ailesini ziyaret etti
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Babalar Günü dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Mehmet Güven'in ailesini ziyaret etti.
22.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:53
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Babalar Günü dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Mehmet Güven'in ailesini ziyaret etti.
Sinanoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay ile 8 yıl önce Nur Mahallesinde şehit edilen Mehmet Güven'in baba ocağına giderek şehit babası Hacı Güven'in Babalar Günü'nü kutladı.
Sinanoğlu, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu söyledi.
Kaynak: AA