Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda Turizm Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda Turizm Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kaymakam Öztürk Başkanlığı'nda Turizm Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, tarihi ve doğası ile dünya turizminde önemli yer edinecek ilçemiz Hasankeyf'in tanıtımı ve turizm odağı haline getirilmesi için çalışmalarını sürdürürken, değerlendirme toplantılarında da kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya devam ediyor.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, tarihi ve doğası ile dünya turizminde önemli yer edinecek ilçemiz Hasankeyf'in tanıtımı ve turizm odağı haline getirilmesi için çalışmalarını sürdürürken, değerlendirme toplantılarında da kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya devam ediyor.

İlçemizde yakın zaman kurulacak olan Hasankeyf Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi yapılırken, tur otobüslerinin ilçemizde geçirecekleri zamanın uzatılması konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlçemizin tanıtımı ve gelen turistlere satışının sağlanması amacıyla hediyelik eşya üretimine ağırlık verilerek, üretimi devam eden kilim dokumacılığı, heykeltraş çalışmaları ve magnet çalışmaları yapan üreticiler ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün fikirleri ele alındı.

Kaymakamımız Şenol Öztürk Başkanlığı'ndaki toplantıya, Proje Koordinatörü Şehmus Bıçakçı, TÜRSAB Yetkilisi Ahmet Akman, Hasankeyf Uygulama Oteli Müdürü Erşat Tan, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, İlçe Tarım Müdürü Muharrem Aksoy, Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Belediye Zabıta Amiri Süleyman Akbel ve ilgili kişiler katıldı.

Kaynak: Habermetre

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