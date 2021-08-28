Kaymakam Çelik'ten duygusal veda
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Kaymakam Çelik'ten duygusal veda

Kaymakam Çelik'ten duygusal veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesinde 22 ay görev yapan ve geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum'un Pazaryolu ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in veda programında duygusal anlar yaşandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 22 ay görev yapan ve geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum'un Pazaryolu ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in veda programında duygusal anlar yaşandı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzurum'un Pazaryolu ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'e veda yemeği verildi. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova ilçesinin Çelik'i unutmayacağını belirterek, "Sayın Kaymakamımız Taşova için elinden gelen gayreti gösterdi. Uyum içinde çalışmalarımızı yürüttük. İlçemizin ve halkımızın gelişmesinden ve kalkınmasından yana emek harcadı. İnanıyoruz ki yeni hizmet yerinde de hayırlı çalışmalara imza atacaktır. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Taşova kendisini ve hizmetlerini asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

"Düğünümüz, cenazemiz burada oldu"

Adına düzenlenen veda yemeğinde Taşova'ya veda eden Kaymakam Çelik, İHA'ya yaptığı konuşmada ilçe halkına teşekkür ederek, "22 ay Taşova'da görev yapmaktan huzurluyum, mutluyum. Buraya veda etmek üzüyor bizleri. Ama güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Halkımızla vatandaşlarımızla bir arada, el ele güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Rabb'im inşallah kabul eder hizmetlerimizi. Biz Taşova'yı unutmayacağız. Burası benim için çok değerli ve anlamlı. Düğünümüz, cenazemiz burada oldu. O sebepten Taşova'nın bizim için ayrı bir yeri var. Burada çok değerli insanlar, dostlar edindik. İnşallah bundan sonraki süreçte de onlarla görüşeceğiz. Tabii, görevimiz burada sona eriyor ama Rabb'im bizleri bir kılsın. Taşova'yı da hep güzel şekillerde anmak istiyorum. İnşallah buradaki güzel insanlarda hep önleri açık, temiz, problemsiz, huzurlu bir şekilde çalışır ve yaşarlar. Bütün iyilikler Taşova'yla olsun. Taşova derin izler bıraktı. Herkesi Allah'a emanet ediyorum, haklarını helal etsinler" diye konuştu.

Yemişen Mahallesi Muhtarı Nurdan Yılmaz'ın gözyaşları eşliğinde Kaymakam Çelik'e veda etmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Kır bahçesinde düzenlenen veda törenine İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz ve İlçe Jandarma Komutanı Öner Altun da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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