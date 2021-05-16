Kaymakam Çelik, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu
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Kaymakam Çelik, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu

Kaymakam Çelik, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Musa Kazım Çelik görevli personellerin bayramını tebrik ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Metin Uzun Jandarma Karakol Komutanlığı, Beşgöze Jandarma Karakol Komutanlığı, Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Mercan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, görevli karakol personelinin bayramını tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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